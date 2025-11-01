График работы общественного транспорта изменится в Москве. Трамваи в сторону Нагатина не будут ходить 1 ноября и по выходным. В эти дни 47-й проследует от станции метро "Октябрьская" через "Нагатинскую" до Нижних Котлов.

Изменится в выходные движение и на МЦК. Например, 2 ноября на участке от Ростокина до Панфиловской интервалы увеличатся до 42 минут. На остальном кольце – до 8.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.