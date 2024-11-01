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Новости

01 ноября, 19:15

Транспорт

Общественный транспорт Москвы будет работать по измененному расписанию 2, 3 и 4 ноября

Общественный транспорт Москвы будет работать по измененному расписанию 2, 3 и 4 ноября

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Общественный транспорт Москвы будет работать по измененному расписанию 2, 3 и 4 ноября.

В субботу, 2 ноября, метро, МЦК, трамваи и наземный транспорт будут курсировать по графику рабочего дня, в то время как в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, – по расписанию выходных.

Эти изменения связаны с празднованием Дня народного единства, который в этом году выпадает на понедельник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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