Общественный транспорт Москвы будет работать по измененному расписанию 2, 3 и 4 ноября.

В субботу, 2 ноября, метро, МЦК, трамваи и наземный транспорт будут курсировать по графику рабочего дня, в то время как в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, – по расписанию выходных.

Эти изменения связаны с празднованием Дня народного единства, который в этом году выпадает на понедельник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.