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01 ноября, 23:15

Транспорт

В центре Москвы запустили динамический тариф на парковку

В центре Москвы запустили динамический тариф на парковку

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В центре Москвы с 1 ноября запустили динамический тариф на парковку. Оплата по новой схеме доступна на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нулевой при отсутствии загруженности. Но если свободного пространства для стоянки машин практически нет, то цена вырастет до 800 рублей в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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