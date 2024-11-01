В центре Москвы запустили динамический тариф на парковку

В центре Москвы с 1 ноября запустили динамический тариф на парковку. Оплата по новой схеме доступна на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нулевой при отсутствии загруженности. Но если свободного пространства для стоянки машин практически нет, то цена вырастет до 800 рублей в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.