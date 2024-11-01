01 ноября, 18:30Транспорт
Новости часа: ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал москвичам вечером пересесть на городской транспорт из-за непогоды.
Аэропорты московского региона работают в штатном режиме, сообщили представители Росавиации.
Власти выделили льготный участок в ТиНАО для строительства производства готовых блюд, проинформировали в градостроительном комплексе Москвы.