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01 ноября, 16:15

Транспорт

Динамический тариф на парковку заработал в Москве с 1 ноября

Динамический тариф на парковку заработал в Москве с 1 ноября

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Динамический тариф на парковку заработал в Москве с 1 ноября. Он доступен всем автомобилистам. Тестирование показало, что в незагруженный период поставить машину на выбранных улицах можно будет бесплатно, а в остальное время стоимость парковки составит максимум 800 рублей.

Тариф доступен на пяти улицах в центре столицы: Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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