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01 ноября, 22:45

Транспорт

В РЖД отметили 10 лет с момента запуска первого двухэтажного поезда в Адлер

В РЖД отметили 10 лет с момента запуска первого двухэтажного поезда в Адлер

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Компания "Российские железные дороги" 1 ноября отметила важную дату в развитии пассажирских перевозок. Ровно 10 лет назад, в 2013 году, из Москвы в Адлер отправился первый в России двухэтажный поезд. Теперь же они курсируют на многих популярных туристических маршрутах по всей стране.

За эти годы двухэтажные вагоны были модернизированы и продолжают обновляться. Теперь они стали еще комфортнее для пассажиров. Так, все купе оборудованы розетками, светильниками и системой кондиционирования. Еще есть купе для людей с ограниченными возможностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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