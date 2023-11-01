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01 ноября, 11:30

Транспорт

Более 60 новых электробусов закупят для Москвы до конца ноября

Более 60 новых электробусов закупят для Москвы до конца ноября

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В ноябре Москва получит еще более 60 современных электробусов. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, этот транспорт собирают на площадке крупнейшего российского производителя грузовиков "КамАЗ".

Техника обслуживается по контракту жизненного цикла, что позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года. Главное их отличие – увеличенный до 90 километров запас хода и электрический отопитель. Еще из новинок – расширенный передний маршрутоуказатель и адаптивная система освещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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