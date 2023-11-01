Более 18 млн поездок до вокзалов совершили пассажиры на общественном транспорте в столице

Добираться до столичных вокзалов на наземном общественном транспорте стало проще. В целом есть почти сто маршрутов – туда едут автобусы, электробусы и трамваи, в том числе ночные. В месяц на них совершают более 18 миллионов поездок, подсчитали в Дептрансе.

Кроме того, до Восточного и Киевского вокзалов из области довезут маршрутки и автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.