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01 ноября, 07:30

Транспорт

Более 18 млн поездок до вокзалов совершили пассажиры на общественном транспорте в столице

Более 18 млн поездок до вокзалов совершили пассажиры на общественном транспорте в столице

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Добираться до столичных вокзалов на наземном общественном транспорте стало проще. В целом есть почти сто маршрутов – туда едут автобусы, электробусы и трамваи, в том числе ночные. В месяц на них совершают более 18 миллионов поездок, подсчитали в Дептрансе.

Кроме того, до Восточного и Киевского вокзалов из области довезут маршрутки и автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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