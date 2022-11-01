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Новости часа: все авиакомпании РФ завершили переход на отечественные системы бронирования

Новости часа: все авиакомпании РФ завершили переход на отечественные системы бронирования

Очереди возникли из-за смены системы бронирования в аэропорте Шереметьево

Парковки будут бесплатными на всех улицах Москвы 4 и 5 ноября

Эксперты рассказали, повысятся ли цены на такси и каршеринг в ближайшее время

В метро Москвы запустили поезд, посвященный Дальнему Востоку

В России планируют начать штрафовать водителей за шины не по сезону – СМИ

Схема движения изменится в центре и на юго-западе Москвы с 3 по 9 ноября

Услуги каршеринга подорожали на 30% с начала 2022 года

Эксперты рассказали, почему в Москве массово закрываются автосервисы

Новости часа: получение детских пособий упростили для семей мобилизованных в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все 53 российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования. Об этом сообщил Минтранс.

Более тысячи пассажиров перевез первый экспресс-автобус на МСД за три дня. Об этом рассказали в Мосгортранс.

Прокат летнего транспорта завершился на ВДНХ. Чаще всего люди использовали электросамокаты, заявили в пресс-службе выставки.

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транспортгородвидеоАлина Гилева
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