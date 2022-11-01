Новости часа: все авиакомпании РФ завершили переход на отечественные системы бронирования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все 53 российские авиакомпании завершили переход на отечественные системы бронирования. Об этом сообщил Минтранс.

Более тысячи пассажиров перевез первый экспресс-автобус на МСД за три дня. Об этом рассказали в Мосгортранс.

Прокат летнего транспорта завершился на ВДНХ. Чаще всего люди использовали электросамокаты, заявили в пресс-службе выставки.