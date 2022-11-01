В метро Москвы запустили поезд, посвященный Дальнему Востоку

В столичном метро запустили брендированный поезд "Дальневосточный экспресс". Вагоны посвящены 11 регионам Дальнего Востока – от Чукотки до Бурятии.

Пассажиры могут увидеть фотографии моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских остров, а также космодрома "Восточный". В одном из вагонов можно узнать больше о программе "Дальневосточный гектар", в другом – о видах туризма на Дальнем Востоке.

Уточняется, что состав курсирует по Арбатско-Покровской линии, и включает в себя 10 вагонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.