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Транспорт

В России планируют начать штрафовать водителей за шины не по сезону – СМИ

В России планируют начать штрафовать водителей за шины не по сезону – СМИ

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Российских водителей планируют штрафовать за использование шин не по сезону. По данным газеты "Коммерсант", МВД РФ возобновило работу над новой редакцией "перечня неисправностей и условий". Уточняется, что документ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Также в список неисправностей, с которыми нельзя будет управлять машиной, могут включить неработающую АБС или нештатный ксенон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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