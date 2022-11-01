В России планируют начать штрафовать водителей за шины не по сезону – СМИ

Российских водителей планируют штрафовать за использование шин не по сезону. По данным газеты "Коммерсант", МВД РФ возобновило работу над новой редакцией "перечня неисправностей и условий". Уточняется, что документ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Также в список неисправностей, с которыми нельзя будет управлять машиной, могут включить неработающую АБС или нештатный ксенон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.