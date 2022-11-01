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Транспорт

Каховская линия войдет в состав БКЛ столичного метро

Каховская линия войдет в состав БКЛ столичного метро

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Каховская линия войдет в состав БКЛ. До конца 2022 года строители планируют завершить реконструкцию двух оставшихся станций. Специалисты уже проделали колоссальную работу.

Так, станцию "Каширская" пришлось разобрать и возвести заново. Рабочие полностью обновили основные конструкции и инженерные коммуникации, модернизировали оборудование и инфраструктуру, заменили рельсы и облицовку стен. При этом исторический облик станции останется неизменным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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