Каховская линия войдет в состав БКЛ столичного метро

Каховская линия войдет в состав БКЛ. До конца 2022 года строители планируют завершить реконструкцию двух оставшихся станций. Специалисты уже проделали колоссальную работу.

Так, станцию "Каширская" пришлось разобрать и возвести заново. Рабочие полностью обновили основные конструкции и инженерные коммуникации, модернизировали оборудование и инфраструктуру, заменили рельсы и облицовку стен. При этом исторический облик станции останется неизменным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.