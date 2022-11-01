График движения автобусов "Аэроэкспресс" до Шереметьево изменился с 1 ноября

Автобусы "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево начали ходить чаще. Между станцией метро "Ховрино" и аэропортом рейсы курсируют теперь каждые 15 минут, сообщила компания-перевозчик.

Кроме того, продлили время работы маршрутов. Так, автобусы из Шереметьево будут ходить с 05:35 до 23:50. От станции метро "Ховрино" – с 06:20 до 23:05. Изменения в графике связаны с работой Московского метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.