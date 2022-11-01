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Транспорт

Минтранс обсудит с руководством РЖД организацию пассажирских перевозок в Крым

Минтранс обсудит с руководством РЖД организацию пассажирских перевозок в Крым

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Российские железные дороги могут въехать в Крым. В Минтрансе стали обсуждать с руководством РЖД организацию пассажирских перевозок на полуостров. В ведомстве пояснили, что раньше опасались санкций из-за работы госкомпании в Крыму.

На данный момент железнодорожная инфраструктура в регионе принадлежит "Крымским железным дорогам", а перевозки пассажиров организует частный "Гранд Сервис Экспресс". Потенциальное слияние с госкомпанией пока не обсуждалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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