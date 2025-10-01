Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 13:15

Транспорт

Минпромторг опубликовал список разрешенных моделей автомобилей для такси

Минпромторг опубликовал список разрешенных моделей автомобилей для такси

Жителям и гостям столицы рассказали о зимних тарифах речного электротранспорта

Цифра дня: 1 миллиард поездок

Сергей Собянин: новая дорога свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 октября

Тематический поезд к 80-летию атомной промышленности России запустили в столичном метро

В Мытищах девушка припарковала автомобиль и не смогла выбраться из него через дверь

Рэпер Баста выступил с концертом в московском метро

Некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты для автомобилей 4 и 5 октября

Минпромторг опубликовал список разрешенных моделей автомобилей для работы в такси в России. В него вошли шесть российских производителей. Среди них – Lada, Niva, УАЗ, Evolute, Sollers, "Москвич" и Voyah.

Закон о локализации вступит в силу с 1 марта следующего года, а перечень обещают обновлять по мере появления на рынке новых моделей отечественных брендов и моделей, производства которых будут организованы на территории России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика