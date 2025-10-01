Минпромторг опубликовал список разрешенных моделей автомобилей для такси

Минпромторг опубликовал список разрешенных моделей автомобилей для работы в такси в России. В него вошли шесть российских производителей. Среди них – Lada, Niva, УАЗ, Evolute, Sollers, "Москвич" и Voyah.

Закон о локализации вступит в силу с 1 марта следующего года, а перечень обещают обновлять по мере появления на рынке новых моделей отечественных брендов и моделей, производства которых будут организованы на территории России.

