Жителям и гостям столицы рассказали о зимних тарифах речного электротранспорта

Столичный речной электротранспорт перешел на зимние тарифы. Стоимость проезда зависит от способа оплаты и дня недели. В будни при оплате "Кошельком" или "Тройкой" цена составляет 100 рублей. В выходные и праздничные дни проезд будет стоить 130 рублей.

Бесконтактная оплата стоит 120 рублей в будние дни и 150 рублей – в праздники и выходные. Оплата по биометрии доступна за 100 рублей в будние дни и 130 рублей – в выходные и праздничные дни.

Зимой спрос на транспорт не снижается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.