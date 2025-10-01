В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова. Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения могут наблюдаться в районе ремонтных работ на Люблинской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд плотное движение может также фиксироваться по направлению в область на радиальных трассах.

