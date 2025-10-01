Некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты для автомобилей 4 и 5 октября. Ограничения введут из-за полумарафона "Моя столица".

В частности, до вечера 5 октября будет заблокирована Университетская площадь. В субботу с 08:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина и Мичуринскому проспекту. В воскресенье перекроют движение на проспекте Вернадского и на мосту "Лужники", Хамовническом Валу, а также на Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

