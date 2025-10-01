Россияне смогут оформлять разрешение на автотюнинг через "Госуслуги"

Россияне смогут оформлять разрешение на тюнинг через "Госуслуги". Онлайн-сервис запустили МВД и Минцифры.

Сначала будет проводиться предварительная экспертиза в лаборатории, после чего можно подать онлайн-заявку. Затем владелец вносет изменения в автомобиль, пройдет проверку безопасности и техосмотр.

В системе также можно узнать о том, какая доработка личного автомобиля будет считаться безопасной, а кому лучше не выезжать на тюнингованной машине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.