Российским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака. На данный момент небо над Израилем снова открыто, а следовавший из Сочи в Израиль самолет Red Wings совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе.

Иран нанес самый сильный за всю историю удар по Израилю. Было выпущено сразу 500 ракет. Официальные власти Израиля пока не сообщали о погибших и пострадавших.

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