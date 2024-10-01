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01 октября, 15:15

Транспорт

Россиян предупредили о росте сообществ в соцсетях для поиска такси без агрегаторов

Россиян предупредили о росте сообществ в соцсетях для поиска такси без агрегаторов

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В России наблюдается рост числа чатов и групп, где можно заказать такси без использования официальных сервисов. Это явление связано с ужесточением требований к таксистам, вступивших в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно новым правилам, водители такси обязаны работать официально и быть включены в специальный реестр. Однако эксперты отмечают, что часть водителей продолжает работать нелегально, что также связано с высокими комиссиями агрегаторов и растущей стоимостью официальных поездок.

По данным Росстата, в июле текущего года цены на такси увеличились на 26%. В то же время водители, работающие в обход официальных каналов, предлагают клиентам более низкие цены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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