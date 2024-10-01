Открытие станции метро "Потапово" сократило время в пути для жителей Коммунарки

С момента открытия станции метро "Потапово" в Коммунарке прошло меньше месяца, но уже сейчас жители района ощутили значительные изменения в своей повседневной жизни. Транспортная доступность улучшилась, что привело к экономии времени на дорогу до полутора часов в день.

Открытие новой станции метро традиционно подстегнуло спрос на жилую недвижимость в районе. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке за последний месяц увеличилась на 7%.

Потребности жителей Коммунарки в товарах и услугах закрываются за счет малого и среднего бизнеса. Первые этажи современных ЖК занимают кофейни, магазины, винотеки и барбершопы. Также в этом году планируется сдача первой очереди делового квартала "Бизнес-сити".

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