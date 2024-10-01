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01 октября, 07:15

Транспорт

"Зимние" тарифы на электросудах столицы начали действовать с 1 октября

"Зимние" тарифы на электросудах столицы начали действовать с 1 октября

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С 1 октября на столичных электросудах начали действовать "зимние" тарифы. Стоимость одной поездки по карте "Тройка" и биометрии теперь составит 100 рублей в будни и 130 рублей – в выходные и праздничные дни. По банковской карте и Системе быстрых платежей билет можно купить за 120 рублей в будни и 150 рублей – в выходные.

Бесплатно пользоваться речным транспортом могут дети до семи лет в сопровождении взрослого и владельцы билетов "Единый". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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