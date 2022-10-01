Кабмин ввел запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран

Правительство России ввело запрет на грузовые автоперевозки по РФ для ряда стран, включая Евросоюз. Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Ограничения касаются компаний из стран ЕС, Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и Украины. Такие меры ввели в ответ на ограничения, которые эти страны установили для российских перевозчиков.

Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до конца года. При этом ряда товаров запрет не коснется. Среди них – животные и растения, керамика, стекло, часы, а также некоторые продукты.

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