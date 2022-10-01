Россию не избрали в руководящий совет Международной организации гражданской авиации, однако это не повлияет на международные полеты из РФ, сообщили в Росавиации.

Уточняется, что рейсы российских авиакомпаний в дружественные страны будут выполняться, поскольку такое взаимодействие основывается на двухсторонних договоренностях в области воздушного сообщения.

Отмечается, что на выборах в совет Россия получила 80 голосов, а необходимо 86. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

