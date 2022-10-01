Плотный туман накрыл утром столичный регион

Плотный туман накрыл утром 1 октября столичный регион. Из-за этого многие не смогли вылететь из Москвы.

Десятки рейсов задержали и отменили утром. Больше всего задержек во Внуково. Есть случаи отмены в Шереметьево и Домодедово. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.