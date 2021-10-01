В Москве на автовокзалах восстановили работу всех систем. Билеты вновь продают в кассе. Междугородные автобусы уже отправляются по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее автобусы уходили с задержкой. Все из-за того, что автостанции остались без интернета. Произошел обрыв кабеля. Сейчас провайдер устранил проблему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.