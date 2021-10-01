Междугородние автобусы отправляются с задержкой из Москвы. Все из-за того, что на станциях нет интернета. Как пояснили в пресс-службе метрополитена, произошел обрыв кабеля.

Сотрудникам автостанций приходится оформлять билеты вручную, поэтому происходит задержка рейсов. По предварительной информации, проблему могут решить в течение часа, этим занимается провайдер.

Пассажиров просят внимательно слушать информацию, которую объявляют на станциях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.