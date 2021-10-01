Москвичам предложили отгадать станцию метро на Некрасовской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Некрасовской линии метро. Открыли ее всего 2 года назад. Дизайн задумали, как отсылку к закату на реке. Очень спокойные цвета использовали в оформлении. Пол покрыт темно-зеленым гранитом, а потолок отражает цвет алюминиевыми панелями.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.