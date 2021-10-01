Жителям ТинАО станет проще добираться до метро благодаря новому сервису перевозок

Жителям ТиНАО станет проще добираться до метро. Там начал работать сервис перевозок "По пути". Его тестировали с середины сентября.

Это нечто среднее между автобусом и такси. Пассажир может заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. При этом стоимость всего 46 рублей.

Пока сервис доступен только жителям нескольких поселений ТиНАО: Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского. Транспорт возит людей только до метро "Прокшино" и обратно. Но в будущем маршрутов будет больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.