Минтранс Подмосковья выделил резервные автобусы, чтобы развозить людей от "Котельников"

В Подмосковье выделили дополнительные автобусы, чтобы развозить людей от метро "Котельники". Там периодически скапливаются очереди из пассажиров.

Минтранс области сообщил, что это связано с ремонтом дороги на Новорязанском шоссе. Там ведется реконструкция. Подробнее о том, когда работы закончат и какая сейчас ситуация в Котельниках, – в эфире телеканала Москва 24.