Сервис перевозок "По пути" запустили для жителей ТиНАО

Жителям ТиНАО станет проще добраться до метро. Там начал работать сервис перевозок "По пути". Его тестировали с середины сентября. Это нечто среднее между автобусом такси.

Пассажир может заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. При этом стоимость составит 46 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.