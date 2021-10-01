Загруженность московских дорог составляет 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Кутузовском проспекте затруднено движение в направлении центра. В районе станции метро "Парк Победы" произошло столкновение в левом ряду, в результате поток уплотнился от Минской улицы.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца наблюдается скопление машин от Нижегородской эстакады до шоссе Энтузиастов. 15 минут можно потерять на этом участке.

Трудно въехать в город на Проспекте Маршала Жукова. 3-километровый затор образовался за МКАД на Новорижском шоссе. Кроме того, на самом въезде произошло ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.