Телезрители Москвы 24 могут выиграть карту "Тройка" из лимитированной коллекции. Конкурс приурочен к 10-летию телеканала.

Условия просты: нужно подписаться на телеграм-канал @infomoscow24, кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша и ждать результатов.

25 счастливчиков станут обладателями стильной карты от Москвы 24 и Дептранса.

Победители будут выбраны случайным образом 2 октября в 18:00.