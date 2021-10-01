В ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 4 балла

Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценивают в 4 балла. На Ленинградском шоссе формируется затор в сторону центра из-за аварии у 39-го дома. От Беломорской улицы уплотняется поток, а скорость машин до Головинского шоссе снизилась до 15 километров в час.

Трудно въехать в город на Варшавском шоссе. Перед улицей Подольских Курсантов в правом ряду произошло ДТП. Скопление машин наблюдается от Россошанской улицы.

Затруднено движение в Кутузовском тоннеле в обоих направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.