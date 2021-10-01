Трафик на столичных дорогах оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Рязанском проспекте образовался затор после ДТП в левом ряду перед Луховицкой улицей. Тянется он от улицы Вострухина.

20 минут можно потерять на внешней стороне МКАД на участке от Ярославского до Осташковского шоссе. Скорость там не превышает 20 километров в час.

Медленно едет Ярославское шоссе в направлении центра. Средняя скорость на магистрали составляет 15 километров в час. Полчаса займет дорога от МКАД до Северянинского путепровода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.