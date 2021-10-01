В России могут изменить правила обучения на водительские права – СМИ

В России могут изменить правила обучения на водительские права. Это следует из приказа Минпросвещения, составленного по просьбе МВД.

Ранее ПДД запрещали выезжать ученикам на трассы из-за соображений безопасности. И теперь автошколам придется готовить новые программы.

Также теперь по учебным часам "города" будет больше, чем площадки. При этом, как обещают, стоимость курсов не изменится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.