Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Обучающиеся могут оформить абонементы на проезд на 30 и 90 дней в приложении "Метро Москвы". Студентам доступно также подключение оплаты по биометрии. Пассажиры уже привязали к личному кабинету более 240 тысяч карт москвича.

"С начала 2025 года запустили 44 электробусных маршрута. Экологичный транспорт вышел на дороги более 60 районов столицы. В этом году электробусы впервые поехали в поселке Кокошкино, а больше всего новых экологичных маршрутов запустили в ЮЗАО – 12. Число ежедневных поездок на электробусах выросло на 36% по сравнению с лето прошлого года. Еще больше москвичей стали пользоваться безопасным, комфортным и самым современным транспортом", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Бесплатные аудиоэкскурсии доступны на маршруте трамваев № 7, а также на маршруте № 39. Скоро аудиопрогулку можно будет совершить еще на 4 маршрутах – № А, 4, 11 и 6.