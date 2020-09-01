Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

01 сентября, 14:30

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Филевскую линию столичного метро продлят до "Сколково"

Несколько пассажиров рейса Анталья – Москва потеряли сознание на борту

Пять станций построят на Филевской линии столичного метро

Новости регионов: 17 рейсов задержались в аэропорту Новосибирска из-за сильного тумана

Новый участок Филевской линии столичного метрополитена продлят до Сколкова

Движение поездов остановили между станциями метро "Тютчевская" и "Новаторская"

"Новости дня": РЖД представили новые вагоны купе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 августа

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Обучающиеся могут оформить абонементы на проезд на 30 и 90 дней в приложении "Метро Москвы". Студентам доступно также подключение оплаты по биометрии. Пассажиры уже привязали к личному кабинету более 240 тысяч карт москвича.

"С начала 2025 года запустили 44 электробусных маршрута. Экологичный транспорт вышел на дороги более 60 районов столицы. В этом году электробусы впервые поехали в поселке Кокошкино, а больше всего новых экологичных маршрутов запустили в ЮЗАО – 12. Число ежедневных поездок на электробусах выросло на 36% по сравнению с лето прошлого года. Еще больше москвичей стали пользоваться безопасным, комфортным и самым современным транспортом", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Бесплатные аудиоэкскурсии доступны на маршруте трамваев № 7, а также на маршруте № 39. Скоро аудиопрогулку можно будет совершить еще на 4 маршрутах – № А, 4, 11 и 6.

транспортгородвидео

