Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 сентября

Рижский вокзал открыли после реконструкции. Теперь там есть новые платформы, которые оборудованы современным освещением и навигацией, а еще на всей их протяженности установили навес.

В Москве 1 сентября завершается Международный фестиваль "Спасская башня". В город приехали коллективы военных оркестров из разных стран, в том числе из Китая, Венесуэлы, Таиланда, Индии и Африки.

Первое сентября 2024 года стало самым жарким в Москве с начала XXI века. По словам синоптиков, температура воздуха в городе была выше 29 градусов. До этого самым жарким было начало осени в 2002-м, тогда термометры показали 28 градусов.

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