Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 сентября

Более 150 россиян не смогли вылететь из аэропорта Антальи

Антон и Виктория Макарские рассказали о Московском метро

Пригородные поезда вновь курсируют через Рижский вокзал

Рижский вокзал открылся после реконструкции

В Москве заработал Рижский вокзал

"Мой район. Новости": подземный коридор свяжет станции "Авиамоторная"

Рижский вокзал открылся в Москве после реконструкции

Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме

Два новых ночных маршрута теперь курсируют по Москве

Рижский вокзал открыли после реконструкции. Теперь там есть новые платформы, которые оборудованы современным освещением и навигацией, а еще на всей их протяженности установили навес.

В Москве 1 сентября завершается Международный фестиваль "Спасская башня". В город приехали коллективы военных оркестров из разных стран, в том числе из Китая, Венесуэлы, Таиланда, Индии и Африки.

Первое сентября 2024 года стало самым жарким в Москве с начала XXI века. По словам синоптиков, температура воздуха в городе была выше 29 градусов. До этого самым жарким было начало осени в 2002-м, тогда термометры показали 28 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорткультурагородфестивалиобществопогодавидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика