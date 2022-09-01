С 1 сентября поменялась активация московских безлимитных проездных

Новые правила активации московских проездных начали действовать с 1 сентября. Теперь получится сэкономить до восьми тысяч рублей в год. Речь идет о безлимитных проездных билетах на месяц, три месяца и год.

Активировать проездной можно в течение 10 дней после покупки или процесс запустится автоматически на 11-й день. Это сократит очереди у касс, нагрузку на транспорт и кошелек пассажиров.

Какие еще изменения ждут пассажиров московского транспорта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.