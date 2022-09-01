В Москве начали строительство ТПУ "Петровско-Разумовская"

В Москве продолжается создание комфортных транспортно-пересадочных узлов. Важнейшим станет ТПУ "Петровско-Разумовская".

ТПУ позволит связать северную и западную части столицы. Он объединит два диаметра, две линии метро и автобусы. В состав ТПУ войдет и новая станция "Петровско-Разумовская" МЦД-1. Она готова больше чем на треть. Уже построили платформу, там начали делать навесы.

На станции будет все для комфорта – лифты и эскалаторы, удобные кассы и современные турникеты. Их приспособят и для маломобильных пассажиров. Благодаря запуску нового ТПУ почти у 200 тысяч жителей будут более удобные маршруты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.