Дептранс рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт 1 сентября

Непогода добралась до столицы 1 сентября. В МЧС предупредили об очень сильном ветре, местами пройдут дожди.

Дептранс заранее рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт. Как погода и первый учебный день сказались на столичном траффике? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.