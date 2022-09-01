Москвичам рассказали, сколько можно сэкономить на проездных в год

До восьми тысяч рублей в год теперь смогут экономить обладатели московских проездных. Речь идет о билетах на 30, 90 и 365 дней, а также это касается проездных обучающихся – на 30 и 90 дней.

1 сентября начали действовать новые правила их активации. Сделать это можно в течение 10 дней после покупки либо процесс запустится автоматически на 11-й день. Все это приведет к сокращению очередей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.