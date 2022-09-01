Новости часа: 1 сентября вступили в силу упрощенные правила техосмотра автомобилей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 сентября вступили в силу упрощенные правила технического осмотра автомобилей.

33 детских сада и школы построили в столице с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Ростуризм опроверг данные ряда СМИ о введении обязательных QR-кодов для путешествий с 1 сентября.