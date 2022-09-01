Новые правила активации московских безлимитных проездных начали действовать с 1 сентября

Новые правила активации московских проездных начали действовать с 1 сентября. Теперь получится сэкономить до восьми тысяч рублей в год. Речь идет о безлимитных проездных билетах на 30, 90 и 365 дней.

Активировать проездной можно в течение 10 дней после покупки или процесс запустится автоматически на 11-й день. Подробнее о том, как это работает, и какие еще изменения ждут пассажиров московского транспорта, – в эфире телеканала Москва 24.