С 1 сентября безлимитные билеты на проезд будут действовать с момента первой поездки

Безлимитные билеты на 30, 90 и 365 дней теперь будет действовать не с момента продажи, а после первой поездки. Время отсрочки – больше недели. Это касается и школьных проездных. Об изменениях рассказали в столичном Дептрансе. Теперь родители могут купить карточку в удобное для них время и не толкаться в очередях.

Специалисты уже подсчитали, изменение срока активации безлимитных проездных, сэкономит пассажирам до восьми тысяч рублей в год. Раньше эти деньги сгорали из-за того, что между покупкой и началом фактического использования могло пройти несколько дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.