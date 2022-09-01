Кешбэк за оплату проезда картой "Мир" запустили в столичном регионе

Каждая поездка теперь может быть дешевле на 10 рублей. Платежная система "Мир" предлагает пассажирам еще один способ сэкономить на проезде в общественном транспорте.

С 1 сентября стартует новая акция – при оплате смартфоном через приложение Mir Pay с каждой поездки вернется кешбэк. Пока предложение доступно только владельцам Android.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.