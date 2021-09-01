В московском метро появились наклейки, которые помогут потерявшимся детям

В метро Москвы появились новые стикеры. Они помогут детям, потерявшимся в подземке. Это специальные наклейки с героями мультфильмов.

Родители должны объяснить детям, что в случае, если они случайно потерялись, нужно найти один из таких плакатов и встать возле него. Это и будет место встречи.

Там малыша смогут найти родные или сотрудники метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.