На "Каширской" снова останавливаются поезда, следующие в центр

На станции "Каширская" снова останавливаются поезда, следующие в центр. Пассажирам больше не нужно доезжать до "Кантемировской" и пересаживаться на поезд в обратном направлении.

Во время перерыва станцию готовили к включению в БКЛ. В настоящее время основные работы завершены. Но пока для входа, выхода и перехода между платформами можно пользоваться северным вестибюлем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.