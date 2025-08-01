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01 августа, 13:15

Транспорт

В Москве установят еще 500 станций для зарядки электромобилей в 2025 году

В Москве установят еще 500 станций для зарядки электромобилей в 2025 году

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В Москве установят еще 500 станций для зарядки электромобилей в 2025 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. На данный момент их около 350.

Экологичную инфраструктуру развивают уже 5 лет. За это время жители столицы совершили более 1 миллиона бесплатных сессий. Зарядные станции устанавливают по всему городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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